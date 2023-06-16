Перша компанія з українського переліку міжнародних спонсорів війни розірвала зв'язки з РФ, тому її виключили

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило компанію із переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, яка пішла з РФ та розірвала всі зв'язки.

Про це 16 червня повідомила пресслужба НАЗК.

Компанія надіслала НАЗК листа в якому проінформувала, що припинила постачати бункерне паливо до суден, що належать росіянам, ходять під російським прапором або перевозять російську нафту.

Peninsula Petroleum Limited прийняла таке рішення, щоб підтримати Україну та продемонструвати, що засуджує російську агресію проти українців.

"Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ тому, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з РФ", — прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Агентство націлене на те, щоб перелік міжнародних спонсорів війни скорочувався, тому відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Зараз до цього переліку включені 30 компаній. Завдяки інструменту компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".

Після внесення Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни, офіційний дистриб'ютор компанії в Україні почав перевіряти виробника.