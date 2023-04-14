"Вивчаємо ситуацію". В "Алло" відреагували на внесення Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Група компаній "Алло", яка через свою дочірню компанію "Цифротех" є офіційним дистриб'ютором техніки Xiaomi в Україні, заявила, що вивчає ситуацію з внесенням китайської компанії до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба "Алло" у відповідь на запит Mezha.Media.

"Бренд Xiaomi дуже популярний в Україні, останніми роками він став по-справжньому народним брендом. На даний момент ми вивчаємо ситуацію і діятимемо відповідно до законів України", - зазначили в "Алло".

Зазначається, прямої заборони продажів техніки Xiaomi потрапляння в перелік від НАЗК не несе. Це скоріше може мати наслідки для вартості акцій компаній та подальшого залучення інвестицій.

Нагадаємо, 13 квітня українське Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни.

У НАЗК зазначили, що фірма продовжує свою роботу в Росії та розширює команду, яка представлена в країні-агресорці. Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку й наразі є лідером за продажами смартфонів у РФ.

Сама ж компанія Xiaomi заявила, що виступає проти визнання її міжнародним спонсором війни в Україні, адже пропонує продукцію виключно для цивільного й комерційного використання та дотримуються всіх законів у країнах, де працюють.

Зазначимо, смартфони Xiaomi займають четверте місце найпопулярніших серед українців (лютий 2023).