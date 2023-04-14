"Изучаем ситуацию". В "Алло" отреагировали на внесение Xiaomi в список международных спонсоров войны

Группа компаний "Алло", которая через свою дочернюю компанию "Цифротех" является официальным дистрибьютором техники Xiaomi в Украине, заявила, что изучает ситуацию с внесением китайской компании в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба "Алло" в ответ на запрос Mezha.Media.

"Бренд Xiaomi очень популярен в Украине, в последние годы он стал по-настоящему народным брендом. В настоящее время мы изучаем ситуацию и будем действовать в соответствии с законами Украины", - отметили в "Алло".

Отмечается, прямого запрета продаж техники Xiaomi попадание в список от НАПК не несет. Это, скорее, может иметь последствия для стоимости акций компаний и дальнейшего привлечения инвестиций.

Напомним, 13 апреля украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны.

В НАПК отметили, что фирма продолжает свою работу в России и расширяет команду, которая представлена в стране-агрессоре. В 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и в настоящее время является лидером по продажам смартфонов в РФ.

Сама же компания Xiaomi заявила, что выступает против признания ее международным спонсором войны в Украине, ведь предлагает продукцию исключительно для гражданского и коммерческого использования и соблюдают все законы в странах, где работают.

Отметим, смартфоны Xiaomi занимают четвертое место среди самых популярных для украинцев (февраль 2023).