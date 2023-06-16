Первая компания из украинского списка международных спонсоров войны разорвала связи с РФ, поэтому ее исключили

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны. Речь идет о ведущей мировой компании по снабжению судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited, которая ушла из РФ и разорвала все связи.

Об этом 16 июня сообщила пресс-служба НАПК.

Компания направила НАПК письмо в котором проинформировала, что прекратила поставлять бункерное топливо суднам, принадлежащим россиянам, тем, которые ходят под российским флагом или перевозят российскую нефть.

Peninsula Petroleum Limited приняла такое решение, чтобы поддержать Украину и продемонстрировать, что осуждает российскую агрессию против украинцев.

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны — лучшее доказательство тому, что этот инструмент действительно работает. Мы хотим, чтобы этот список уменьшался, а не наоборот. Но это возможно исключительно в том случае, когда такие компании изберут светлую сторону ради общих ценностей демократии, добра и мира, выполнят необходимые условия и разорвут связи с РФ", — прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Агентство нацелено на то, чтобы перечень международных спонсоров войны сокращался, поэтому открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня.

Сейчас в этот список включены 30 компаний. Благодаря инструменту компания Mondelez International, которая есть в списке, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".

После внесения Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны, официальный дистрибьютором компании в Украине начал проверять производителя.