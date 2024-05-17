Стало известно, когда "Киевстар" начнет продавать номера с кодом "77"

Номера мобильной связи с кодом сети назначения "77", разрешение на использование которых получил крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар", появятся в продаже в конце июня – в июле.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Думаю, в конце июня – в июле точно появятся", – сказал он в интервью агентству.

"Я хорошо помню цифру, когда мы мигрировали в новый биллинг – мы переводили до 40 млн номеров (по состоянию на декабрь 2023 года "Киевстар" обслуживал почти 24 млн абонентов мобильной связи – ИФ-У). Почему такая цифра? Из-за того, что какое-то время мы не отключаем "замолчавшие" номера, - сказал Комаров.

Президент "Киевстара" рассказал также о всеукраинской инициативе не отсоединять от сети людей, оставшихся на оккупированных территориях. Реализовать ее планируется на уровне регуляторного решения.

"Проект такого решения сейчас НКЭК обсуждает с нами - операторами рынка электронных коммуникаций. Скорее всего, этим решением будут установлены определенные временные рамки, например три-четыре года. "Киевстар" придерживался такого правила с начала полномасштабного вторжения по собственной инициативе", - сказал Комаров.

Для чего "Киевстару" понадобился новый код

По словам президента компании, подавая заявку на новую сеть назначения в НКЭК, "Киевстар" был далек от критической фазы.

Согласно данным телеграм-канала "Мобильная связь Украины", "Киевстар" использует пять кодов сети мобильной связи: "67", "68", "96", "97" и "98". Емкость каждого из кодов составляет 10 млн номеров.

По состоянию на 1 февраля 2024 года с кодом сети "67" в "Киевстаре" насчитывалось 6,9 млн номеров, с кодом "68" - 7,7 млн, с кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" – 8,04 млн.

В "Киевстаре" отмечали, что такое расширение очень важно, поскольку свободного номерного ресурса оставшегося у провайдера недостаточно для удовлетворения потребностей потребителей в перспективе ближайших двух лет.

Данное разрешение предоставит "Киевстару" возможность не допустить возникновения дефицита свободных номеров в рамках существующих кодов сети для мобильной связи и сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития имеющихся услуг, позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов, создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи.

Впервые "Киевстар" обратился в НКЭК с просьбой о выделении кода сети назначения "77" 18 декабря 2023 года.

Напомним, 28 февраля Национальная комиссия по регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) предоставила "Киевстару" лицензию на использование нового кода сети "77". То есть начало номера абонентов будет выглядеть как +380 77.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря 2023 года в "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников. При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.

Доход "Киевстара" в I квартале 2024 года снизился на 14,1% до 7,1 млрд грн в связи с реализацией масштабной программы лояльности после беспрецедентной кибератаки в конце 2023 года.

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