Стало відомо, коли "Київстар" почне продавати номери з кодом "77"

Номери мобільного зв'язку з кодом мережі призначення "77", дозвіл на використання яких одержав найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар", з'являться в продажу наприкінці червня - у липні.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, наприкінці червня - у липні точно з'являться", - сказав він в інтерв'ю агентству.

"Я добре пам'ятаю цифру, коли ми мігрували в новий білінг - ми переводили до 40 млн номерів (станом на грудень 2023 року "Київстар" обслуговував майже 24 млн абонентів мобільного зв'язку - ІФ-У). Чому така цифра? Через те, що якийсь час ми не відключаємо номери, які "замовкли", - сказав Комаров.

Президент "Київстару" розповів також про всеукраїнську ініціативу не від'єднувати від мережі людей, які залишилися на окупованих територіях. Реалізувати її планують на рівні регуляторного рішення.

"Проєкт такого рішення наразі НКЕК обговорює з нами - операторами ринку електронних комунікацій. Найімовірніше, цим рішенням буде встановлено певні часові межі, наприклад три-чотири роки. "Київстар" дотримувався такого правила з початку повномасштабного вторгнення за власною ініціативою", - сказав Комаров.

Для чого "Київстару" знадобився новий код

За словами президента компанії, подаючи заявку на нову мережу призначення в НКЕК, "Київстар" був далеким від критичної фази.

Згідно з даними телеграм-каналу "Мобільний зв'язок України", наразі "Київстар" використовує п'ять кодів мережі мобільного зв'язку: "67", "68", "96", "97" і "98". Ємність кожного з кодів становить 10 млн номерів.

Станом на 1 лютого 2024 року з кодом мережі "67" у "Київстару", нараховувалося 6,9 млн номерів, з кодом "68" - 7,7 млн, із кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн.

У "Київстарі" зазначали, що таке розширення є дуже важливим, оскільки вільного номерного ресурсу що залишився у провайдера недостатньо для задоволення потреб споживачів в перспективі найближчих двох років.

Даний дозвіл надасть "Київстар" змогу не допустити виникнення дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів мережі для мобільного зв'язку та збереже можливість для подальшого сталого розвитку наявних послуг, надасть змогу встановити достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації для зменшення кількості скарг від абонентів, створить ресурс на випадок поломки в мережі одного з операторів зв'язку.

Уперше "Київстар" звернувся до НКЕК із проханням про виділення коду мережі призначення "77" 18 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 28 лютого Національна комісія з регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастот та поштових послуг (НКЕК) надала "Київстару" ліцензію на використання нового коду мережі "77". Тобто, початок номеру абонентів виглядатиме як +380 77.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року в "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Про початок відновлення голосового звʼязку" Київстар" повідомив ввечері 13 грудня, мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.

Додамо, що дохід "Київстару" у I кварталі 2024 року знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після безпрецедентної кібератаки наприкінці 2023 року.

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