За сутки армия РФ обстреляла 100 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины. Всего из разных видов вооружения — минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации — были атакованы 100 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры.

В Харькове пострадал 31 человек

Вчера днем оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела возник пожар. Погибли 3 человека, пострадал - 31 человек, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В селе Липцы Харьковского района произошел вражеский обстрел из РСЗО. Поврежденное частное домовладение получил ранение 53-летний мужчина.

В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ частично разрушено здание административного корпуса больницы, повреждены многоэтажные дома, детсад. Травмирована одна женщина.

В Николаевской области сбили беспилотники

В ночь на 18 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136", сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Вчера, 17 мая, в 11:45 под вражеским артиллерийским обстрелом был г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

На Полтавщине поврежден объект инфраструктуры

Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших, сообщили в ОВА.

Как сообщает "Укрэнерго", ночью российские беспилотники атаковали два объекта энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах, но потребители не обесточивались. Продолжаются восстановительные работы.

По Запорожской области россияне ударили 452 раза

В течение суток оккупанты 452 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов. 200 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, сообщают в ОВА.

18 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Роботино. 234 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки. Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области россияне попали в школу и дома

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Антоновка, Степановка, Тягинка, Новоалександровка, Томарино, Кизомис, Берислав, Веселое, Станислав, Львове, Казацкое, Ивановка, Приднепровское, Огромное, Днепровское, Приднепровское .

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 14 частных домов. Были зафиксированы попадания в образовательное учреждение, сельскохозяйственные предприятия, магазин и газопроводы. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Разбиты складское помещение, хозяйственное здание, коммунальная техника и 4 частных автомобиля. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В Сумской области было 62 взрыва

Ночью и утром россияне провели 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская (15 мин), Краснопольская (23 взрыва), Великописаревская (8 взрывов), Эсманьская (13 взрывов) и Краснопольская (11 взрывов) общины, сообщили в ОВА.