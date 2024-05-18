Протягом доби армія РФ обстріляла 100 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України. Загалом з різних видів озброєння — мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної авіації — були атаковані 100 населених пункти та 123 об'єкти інфраструктури.

На Харківщині постраждала 31 людина

Вчора вдень окупанти вдарили по Шевченківському районі Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Загинули 3 чоловіки, постраждала — 31 людина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл з РСЗВ. Пошкоджене приватне домоволодіння, отримав поранення 53-річний чоловік.

У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю адміністративного корпусу лікарні, пошкоджено багатоповерхові будинки, дитсадок. Травмовано одну жінку.

На Миколаївщині збили безпілотники

У ніч на 18 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Учора, 17 травня, о 11:45 під ворожим артилерійським обстрілом було м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Полтавщині пошкоджений об’єкт інфраструктури

Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих, повідомили в ОВА.

З повідомленням "Укренерго", вночі російські безпілотники атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Східному та центральному регіонах, але споживачі не знеструмлювалися. Тривають відновлювальні роботи.

По Запорізькій області росіяни вдарили 452 рази

Впродовж доби окупанти 452 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 200 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, повідомляють в ОВА.

18 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Роботине. 234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині росіяни поцілили у школу та будинки

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та місто Херсон, пише очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин та газопроводи. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Побиті складське приміщення, господарська будівля, комунальна техніка та 4 приватних автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

На Сумщині було 62 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська (15 мін), Краснопільська (23 вибухи), Великописарівська (8 вибухів), Есманьська (13 вибухів) та Краснопільська (11 вибухів) громади, повідомили в ОВА.