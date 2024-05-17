АРМА впервые с согласия собственника продаст земельные участки на "Прозорро.Продажи"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые с согласия собственника будет продавать земельные участки на "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Сегодня (17 мая – ред.) во время выездной проверки работники АРМА на территории Закарпатской области осмотрели 494 земельных участка, которые по согласию владельца переданы для реализации в АРМА. Ранее, постановлением Высшего антикоррупционного суда на этот актив был наложен арест в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении агентства.

Также там сообщили, что установлено, что эти земельные участки по своим характеристикам в дальнейшем смогут использоваться для организации горнолыжных курортов и развития туризма в Украине.

Поэтому в ближайшее время с согласия владельца они будут реализованы на "Прозорро.Продажи", а деньги от реализации - пополнят государственную казну.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц.

Добавим, что 14 мая президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект №10397 , согласно которому АРМА имеет право покупать военные облигации за арестованную валюту.