В "Межигорье" начался процесс передачи имущества в государственное управление

Межведомственная комиссия начала обзор парка-памятника "Межигорье" в рамках процесса передачи арестованного на территории парка имущества в управление государства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что специальная администрация парка-памятника "Межигорье" совместно с АРМА при участии представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры приступили к передаче в государственное управление арестованных активов, находящихся на территории парка и на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича после Революции Достоинства.

Речь идет о расследовании фактов присвоения бывшим президентом имущества, находящегося на территории урочища Межгорье.

"Проверка наличия и осмотр имущества "Межигорье" является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" арестованных активов", - отмечают в Минприроды.

В частности, государственному учреждению парк-памятник "Межигорье" должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и является составной частью инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотводе, а также в охране паркового комплекса.

То есть, это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения.

"Для Украины важно, чтобы парк-памятник "Межигорье" был на попечении государства. Это гарантирует развитие парка и сохранение природного фонда. Межигорье обязательно станет жемчужиной. К примеру, в 2023 году доход национальных природных парков от рекреации и оказание других услуг увеличилось в 7 раз", – отмечает первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

Напомним, 29 апреля в Миндприроды сообщали, что неизвестные заблокировали вход в государственный парк-памятник "Межигорье" и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможными ее работу.

Законные условия для передачи в управление парка-памятника "Межигорье" активов обеспечены Кабинетом Министров Украины, который своим распоряжением поддержал предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу также должна быть проведена передача другого арестованного имущества, а именно садовой техники, мебели, картин, интерьеры музеев и т.д.

Финальным результатом выполнения решения Правительства должна стать передача арестованного имущества от ответственного хранителя арестованных активов, то есть от представителя общественной организации в управление государственному учреждению парк-памятник "Межигорье".

Отметим, что теперь все поступления от функционирования "Межигорье" будут поступать в государственную казну. Парк обещают открыть в мае. Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

"Межигорье" получило статус парка-достопримечательности

Верховная Рада решила создать в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Предполагается, что парк создается общей площадью 138,5937 гектара за счет земельных участков государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное использование.

В частности, речь идет о шести участках, принадлежащих государству в лице Кабинета министров, площадью 1,76; 104,61; 21,88; 1,03; 3,9 и 3,7 га. Кроме этого, у Днепровского бассейнового управления водных ресурсов будут изъяты два малых участка площадью 0,79 и 0,92 га.