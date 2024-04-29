В Минприроды пожаловались на препятствование "неизвестными" передаче в управление государству имущества в парке "Межигорье"

Неизвестные заблокировали вход в государственный парк-памятник "Межигорье" и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможной ее работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Сегодня, 29 апреля, в государственном парке-памятнике "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) с участием представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры прибыли в парк-памятник, который находится в с. Новые Петровцы Вышгородского р-на Киевской области и должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решением суда передано в управление АРМА.

В Минприроды отмечают, что указанное имущество было арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения экс-президентом имущества, находящегося на территории урочища "Межигорье".

"Проверка наличия и досмотр имущества "Межигорье" является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению арестованных активов", - отмечают в Минприроды.

Однако там сообщили, что неизвестные заблокировали вход в государственный парк-памятник и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможной ее работу.

Фото: Минприроды

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, межведомственная комиссия действует в рамках правового поля.

Он напомнил, что создание парка-памятника "Межигорье" предусмотрено Законом Украины №3264. Этим же документом правительству было поручено обеспечить создание специальной администрации парка-памятника. В настоящее время такая администрация создана и она уже оформила земельные участки "Межигорье" в постоянное пользование.

"Итак, на сегодняшний день согласно всем документам владельцем этой территории является государство. Поэтому сейчас важно осуществить передачу имущества в законную администрацию", - заявил Краснолуцкий.

Какие активы "Межигорья" нужно передать государству

В Минприроды напоминают, что для того чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, Кабмин в апреле 2024 года одобрил распоряжение №321-р о передаче в управление государственному учреждению "Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В частности, государственному учреждению парк-памятник "Межигорье" должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и является составной частью инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотводе, а также в охране паркового комплекса. То есть, это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения.

Согласно этому документу также должна быть проведена передача в управление государству другого арестованного имущества, а именно: садовая техника, мебель, картины, интерьеры музеев и т.д.

"Государственное учреждение парк-памятник "Межигорье" является официальным пользователем земельных участков, на которые оформлены вещественные права и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество", - заявляют в Минприроды.

Блокировка работы комиссии противоречит законодательству

Как комментирует и. о. директора парка-памятника Сергей Юзвенко, блокирование работы межведомственной комиссии безосновательно и противоречит украинскому законодательству. Государственные органы действуют на исполнение законов Украины и решение Правительства, которое уполномочило их провести передачу арестованных активов в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Итак, независимо от каких-либо препятствий, этот процесс состоится, и парк-памятник начнет свою работу в пользу государства.

"Межигорье" получило статус парка-памятника

В 2023 году Верховная Рада Украины одобрила Закон, которым вернула "Межигорье" в государственную собственность и создала новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием "Парк-памятник садово-паркового искусства" общегосударственного значения "Межигорье".

Это решение начало процесс превращения бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Он присваивается наиболее выдающимся и ценным объектам паркового строительства.

Земли новосозданного государственного парка-памятника определены землями природно-заповедного фонда. Деятельность парка-памятника "Межигорье" координируется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

С 2014 года сразу после Революции Достоинства активисты по собственному согласию стали ответственными за сохранение арестованного имущества бывшей резиденции, которое является доказательством в уголовных делах экс-президента Януковича после Революции Достоинства. Именно для этого активисты впоследствии создали некоммерческую общественную организацию "НПУ "Межигорье" и более 10 лет распоряжались арестованным имуществом, получая прибыль от реализации входных билетов и ведения коммерческой деятельности.

Официальное открытие государственного парка-памятника "Межигорье" запланировано в мае.