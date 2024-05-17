АРМА вперше за згодою власника продасть земельні ділянки на "Прозорро.Продажі"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше за згодою власника продаватиме земельні ділянки на "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Сьогодні (17 травня – ред.) під час виїзної перевірки працівники АРМА на території Закарпатської області оглянули 494 земельні ділянки, які за згодою власника наразі передані для реалізації до АРМА. Раніше, ухвалою Вищого антикорупційного суду на цей актив було накладено арешт у межах кримінального провадження", - йдеться в повідомленні агентства.

Також там повідомили, що наразі встановлено, що ці земельні ділянки за своїми характеристиками в подальшому зможуть використовуватися для організації гірськолижних курортів та розвитку туризму в Україні.

Тож найближчим часом за згодою власника вони будуть реалізовані на "Прозорро.Продажі", а гроші від реалізації - поповнять державну скарбницю.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб.

Додамо, що 14 травня президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, згідно з яким АРМА має право купувати військові облігації за арештовану валюту.