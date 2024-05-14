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Зеленский подписал закон, позволяющий АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Зеленский подписал закон, позволяющий АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту
Иллюстрация: АРМА

14 мая президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект №10397, согласно которому Агентство по розыску и менеджменту активов имеет право покупать военные облигации за арестованную валюту.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"Закон о возможности АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту подписан президентом Украины! Именно благодаря такой государственной позиции Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета - арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность Украины", - написала она.

Дума добавляет, что в ближайшее время АРМА планирует закупить военные облигации почти на $40 млн.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что к началу 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около 15 миллионов долларов США. Принятие этого законопроекта создаст условия для дополнительного привлечения средств в государственный бюджет и экономику Украины.

До этого времени агентство могло размещать иностранную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. Согласно   данным главы АРМА Елены Думы, на счетах агентства находилось около $20 млн и 8 млн евро.

Закон также требует, чтобы минимум 20% средств оставались доступными на счетах для оперативного управления, что обеспечивает финансовую гибкость и возможность быстрого возврата средств собственникам в случаях, когда арест имущества упраздняется.

Напомним, 23 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10397, предоставляющий АРМА возможность инвестировать валютные средства в военные облигации.

Автор:
Татьяна Гойденко