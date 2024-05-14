Аукционный дом из Нидерландов отказался продавать арестованную яхту Медведчука

Нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions отказался от подписания договора о реализации арестованной яхты бывшего депутата Виктора Медведчука с Нацагентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, 30 апреля 2024 года аукционный дом Troostwijk Auctions своим письмом уведомил АРМА об отказе от продления переговоров для подписания договора об организации торгов.

"Указанные причины мы не разглашаем, поскольку они конфиденциальны. Но они точно связаны с сопротивлением Медведчука", - отметила Дума.

Она добавила, что по условиям конкурса, предложение по реализации 92-метровой яхты "Royal Romance", 1 мая было передано участнику, занявшему второе место – это аукционный дом Boathouse Auctions (США).

Boathouse Auctions – американский аукционный дом. На рынке с 2018 года. Создано исключительно для реализации высококачественных яхт. Имеют многолетний опыт работы на мировом рынке. С ними сотрудничают около 7 тысяч брокерских компаний со всего мира, которых планируется привлечь к реализации яхты Royal Romance.

"АРМА уже получило официальное подтверждение от их представителей о начале переговоров. В настоящее время мы подробно обсуждаем все правовые вопросы и юридические меры предосторожности для проведения аукциона", - подчеркнула Дума.

Она подчеркнула, что Украина впервые столкнулась с вопросом реализации арестованного актива такого масштаба за границей.

"Мы делаем все возможное и в слишком короткие сроки, в том числе обратились в Офис Генерального прокурора, правоохранительные органы Украины и органы власти Хорватии для продления временных мер ареста, как это предусмотрено законодательством Хорватии", - отметила глава АРМА.

Она добавила, что яхта должна быть реализована, а средства от ее реализации должны усилить обороноспособность Украины перед врагом!

Известные мировые аукционные дома соревновались за право реализовать яхту

23 апреля Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) избрало реализатора арестованной яхты бывшего депутата Виктора Медведчука.

Участники Конкурсной комиссии рассмотрели заявки трех официальных претендентов – известных мировых аукционных домов.

Победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions.

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передали Украине

В марте АРМА начал процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Как выглядит яхта?

Виктор Медведчук купил яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко. Впоследствии выяснилось, что именно на нее зарегистрирована яхта.

Яхта вмещает в себя 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.