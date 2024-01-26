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Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передадут Украине
В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Об этом сообщила председатель Агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума.
"Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для этого намерения не существует", - подчеркнула Дума.
По ее словам, АРМА получила согласие на проведение повторного осмотра этого актива.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации находящихся за рубежом арестованных активов", - отметила Дума.
Она добавила, что АРМА держит вопрос на особом контроле и владеет достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей.
Ранее Правительство внесло изменения по постановлениям №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешило Агентству по розыску и менеджменту активов продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц. К нему относится также и яхта "Royal Romance" экснардепа от политической партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
В прошлом году семнадцать автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.