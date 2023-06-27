Суд арестовал земельные участки и охотничью базу, зарегистрированные на жену Медведчука

Бориспольский горрайонный суд наложил арест на земельные участки, а также на базу охоты и спортивно-любительской ловли, принадлежащие жене лидера запрещенной партии ОПЗЖ и экс-министру доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что арест наложен на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс – базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. метр. Стоимость этого имущества превышает 303 млн гривен. Сейчас продолжается процедура принятия этих активов в управление Нацагентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками которых являются супруга экс-нардепа от ОПЗЖ и бывший министр доходов и сборов, переоформивший компанию-собственницу имущества на третьих лиц.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Правоохранители не указывают имен фигурантов, но, как пишет "Укринформ", речь идет, в частности, о жене бывшего нардепа Виктора Медведчука – Оксане Марченко.

Напомним, что это уже не первый случай, когда суд арестовывает имущество Марченко. В частности, недавно был наложен арест на ее акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Бывшая украинская телеведущая является фигуранткой дела о финансировании российских оккупационных группировок.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).