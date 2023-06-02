В Украине арестовали "новую порцию" активов Оксаны Марченко почти на 740 млн грн

По материалам Службы безопасности наложен арест на акции супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, суд арестовал корпоративные права Марченко в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз".

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур.

Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн грн.

"Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", - подчеркнули в СБУ.

Там напомнили, что Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

Ранее, по материалам Службы безопасности , суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов".

Также суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.