"Более 400 объектов недвижимости, транспортные средства и счета". В Украине арестовали активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 млн грн

По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, возглавившего оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона. Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечается, решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины.

Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсона одним из первых поддержал российских захватчиков.

За такую "лояльность" гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации.

Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции".

На этой должности он организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

СБУ не называет имя и фамилию бывшего депутата, но опубликовала фото, на котором изображен коллаборант Эдуард Репилевский.

Согласно российским данным, Репилевский 2 декабря 2022 стал основателем нескольких агропредприятий, оформленных по российскому законодательству. Это крестьянское фермерское хозяйство "Марьяновское", ООО "Семена Плюс" (село Марьяновка Тавричанской общины), ООО "Атол М" и ООО "Агро-Атлас" (Новая Каховка). Все они имеют в качестве вида деятельности выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Кроме того, он является руководителем спортивного клуба "Таврия".

Он же при этом значится владельцем всех этих структур, а также руководителем СК "Таврия", ФХ "Марьяновское" и еще одного ООО "Агробизнес" и по украинскому законодательству.

В 2010 году Репилевский был избран депутатом Каховского районного совета от Партии регионов, в 2016 году стал депутатом Тавричанского сельского совета, а в 2020 году - депутатом Херсонского облсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь".