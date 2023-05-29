СБУ задержала функционерку оккупационной почты в Изюме: что ей инкриминируют

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 43-летней начальнице одного из отделений "Укрпочты" в Изюме Харьковской области, которая после захвата города поддержала российских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.

Как сообщают в СБУ и областной прокуратуре, руководитель оккупационной российской администрации Изюмского района лично предложил ей возглавить местное отделение "Почты России".

Женщина согласилась с предложением и возглавила одно из отделений так называемого коммунального предприятия "Почта Изюма", созданного на захваченной материально-технической базе Харьковской дирекции "Укрпочты".

Как отмечают правоохранители, на новой "должности" фигурантка организовала рассылку среди населения Изюмщины газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда", в которых содержались агитационные материалы, целью которых было убедить украинцев, являющихся жителями оккупированных территорий, в том, что РФ не является их врагом, а российские военные якобы готовы оказывать поддержку людям.

Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали по "разнарядке" прямо в почтовом отделении. Как говорят в СБУ, в этих изданиях российские авторы оправдывали вооруженную агрессию РФ, дискредитировали Силы обороны Украины и призывали людей поддержать захватчиков.

"После освобождения города вражеская приспешница сменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время женщина получила подозрение в пособничестве в предоставлении средств для осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.