В Харьковской области задержали чиновников райсовета и "начфина" бывшей оккупационной администрации РФ

Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Среди них – двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после оккупации части региона задержанные коллаборационисты добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

За это летом прошлого года они были назначены помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района.

На этих "должностях" они выполняли указания агрессора относительно подготовки и проведения псевдореферендума на территории захваченных общин.

Для этого коллаборанты лично организовывали собрание местных жителей, где агитировали участвовать в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу Кремля.

Также злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов".

В случае несогласия – угрожали репрессиями со стороны карательных органов рашистов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Еще одним злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к рядам местной оккупационной администрации.

В августе прошлого года он добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района.

Там коллаборант организовывал работу по наполнению "бюджета" захватчиков, в первую очередь для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.

Также он занимался подготовкой финансовых отчетов для гауляйтера Купянского района.

"При освобождении региона коллаборант бежал в Харьков, где пытался "потеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что по разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении еще пяти вражеским приспешникам, добровольно пошедшим на сотрудничество с врагом. Среди них – чиновники Херсонского горсовета и миграционной службы в Луганской области.