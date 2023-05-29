СБУ затримала функціонерку окупаційної пошти у Ізюмі: що їй інкримінують

Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораційній діяльності 43-річній начальниці одного з відділень "Укрпошти" в Ізюмі Харківської області, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

Як повідомляють в СБУ та обласній прокуратурі, керівник окупаційної російської адміністрації Ізюмського району особисто запропонував їй очолити місцеве відділення "Пошти Росії".

Жінка погодилась на пропозицію та очолила одне з відділень так званого комунального підприємства "Пошта Ізюма", створеного на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції "Укрпошти".

Як зазначають правоохоронці, на новій "посаді" фігурантка організувала розсилку серед населення Ізюмщини газет "Харьков Z" та "Комсомольская правда", у яких містились агітаційні матеріали, які мали на меті переконати українців, які є жителями окупованих територій, у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а російські військові нібито готові надавати підтримку людям.

Також примірники окупаційних газет примусово роздавали згідно з "рознарядкою" прямо у поштовому відділені. Як кажуть в СБУ, в цих виданнях російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони України та закликали людей підтримати загарбників.

"Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали", - повідомили у відомстві.

Наразі жінка отрималао підозру в пособництві у наданні засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 27, частина 2 статті 28, частина 6 статті 111-1 Кримінального кодексу). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.