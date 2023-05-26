Колаборанту из "Харьковского МВД" грозит 12 лет тюрьмы за репрессии жителей Купянска

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на 32-летнего жителя Купянска, добровольно решившего сотрудничать с россиянами во время оккупации ими части Харьковской области. Суд признал предателя виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в СБУ, приспешник россиян был принят в ряды так называемого "Управления МВД Харьковской области", которое было создано агрессором. Предатель вошел в состав "взвода патрульной службы".

Его задачей было "патрулировать" улицы города. Кроме того, коллаборант под надуманными предлогами незаконно задерживал местных жителей. Данные задержания он формировал в протокол для отчета перед оккупационным руководством.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года во время стабилизационных мер в освобожденных районах области.

Напомним, ранее Служба безопасности установила причастность к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины вицеадмирала ВМС России Виктору Соколову. Он лично отдавал приказы производить пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.