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Преступность
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Колаборанту из "Харьковского МВД" грозит 12 лет тюрьмы за репрессии жителей Купянска

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Предателя задержали в сентябре 2022 года. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на 32-летнего жителя Купянска, добровольно решившего сотрудничать с россиянами во время оккупации ими части Харьковской области. Суд признал предателя виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в СБУ, приспешник россиян был принят в ряды так называемого "Управления МВД Харьковской области", которое было создано агрессором. Предатель вошел в состав "взвода патрульной службы".

Его задачей было "патрулировать" улицы города. Кроме того, коллаборант под надуманными предлогами незаконно задерживал местных жителей. Данные задержания он формировал в протокол для отчета перед оккупационным руководством.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года во время стабилизационных мер в освобожденных районах области.

Напомним, ранее Служба безопасности установила причастность к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины вицеадмирала ВМС России Виктору Соколову. Он лично отдавал приказы производить пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Автор:
Татьяна Гойденко