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"Сливал" позиции защитников Мариуполя: еще один вражеский информатор проведет 10 лет за решеткой
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, во время общения со своими знакомыми из Мариуполя он "в темную" собирал информацию о местах базирования и перемещениях защитников города в начале полномасштабного вторжения.
Полученные сведения передавал через Фейсбук так называемой "уполномоченной по правам человека ДНР", входящей в состав оккупационной администрации в захваченной части Донецкой области. В дальнейшем фейковая "омбудсменка" переправляла разведданные командованию российских войск на восточном фронте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в марте 2022 года во время контрдиверсионных мер на территории Полтавщины.
По результатам следственных действий были обнаружены также сообщения с символикой коммунистического тоталитарного режима, которые он распространял через соцсеть.
По материалам СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
Ему назначено 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.