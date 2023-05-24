В Донецкой области задержали агента РФ: "сливал" врагу позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что троих подельников злоумышленника правоохранители задержали в декабре прошлого года.

"Установлено, что этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах. Полученные сведения российский агент передавал своему "куратору" во временно оккупированной Горловке", - сообщили в СБУ.

Правоохранители своевременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей.

"По данным следствия, приспешником РФ является 32-летний житель Торецка, входящий в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке. Для коммуникации с "куратором" вражеский агент использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных" осуществлял в виде фотоматериалов с подробным описанием объектов", - отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен скрытый в стене мобильный телефон с поличным с перепиской с врагом.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница собирала для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.