В Черкассах задержали бывшего украинского военнослужащего, который передавал разведданные врагу

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Черкасской области агента российской разведки, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался бывший украинский военнослужащий из временно оккупированной части Херсона, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Затем через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества.

По указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец.

"На территории региона предатель собирал информацию о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры. Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото.

Разведданные требовались захватчикам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона.

Сообщается, что контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку.

Во время задержания у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской разведзадачи.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", – сообщают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала еще одну российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в освобожденном Херсоне. Ею оказалась медсестра одной из местных больниц, которая во время оккупации областного центра была завербована кадровым сотрудником ФСБ.