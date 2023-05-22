Готовил взрывы на Одесской железной дороге: диверсант российского ГРУ получил пожизненное заключение

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного агента главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник готовил серию диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре 2022 года в результате многоэтапной спецоперации в Одесской области. Среди изъятого у вражеского диверсанта – более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Фото: СБУ

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге.

После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

По указанию агрессора, он собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Полученные сведения планировалось передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные ловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Фото: СБУ

Для конспирации российский агент постоянно менял внешний вид и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одного российского агента, передавшего оккупантам локации Сил обороны.