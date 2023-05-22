В Николаевской области задержали предателя, корректировавшего удары РФ "Шахедами" и фосфорными снарядами

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одного российского агента, передавшего оккупантам локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора злоумышленник объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников.

Также он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed.

Полученные разведданные захватчики использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи.

"Задержанным является местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству. Разведывательную информацию передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений", - сообщают в СБУ.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления ", – сообщили в СБУ.

Там добавляют, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ разоблачила еще одного корректировщика российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Именно по его наведению оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года. В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.