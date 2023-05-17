Корректировщик ракетных ударов РФ по Львову получил пожизненное заключение

Железнодорожный районный суд Львова приговорил 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

По материалам дела, после полномасштабного вторжения в мае 2022 года Козеев отправлял представителям РФ данные о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координатах объектов критической инфраструктуры во Львовской области, в частности, пяти мостов.

Кроме того, на телефоне он фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

Собранную информацию Козеев посылал в Telegram пользователю, подписанному символом "$". Как установило следствие, этим псевдонимом пользуется россиянин Сергей Варин.

В частности, 17 мая прошлого года Козеев направил изображение из приложения Google Maps с обведенным на нем красным маркером сервисом "Автошанс", заводом и железнодорожным мостом. Ранее 18 апреля россияне обстреляли эту станцию техобслуживания автомобилей, в результате чего семь человек погибли и еще 11 были ранены.

Также Козеев неоднократно сообщал и о значительном количестве вагонов-цистерн на железнодорожном пути. Обвиняемый 19 мая прошлого года передал россиянам информацию, что на ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" прибудут истребители для ремонта и техобслуживания.

Посредством специальных программ следователи смогли восстановить на телефоне Козеева удаленные снимки, которые, вероятно, он также посылал россиянам. Это фото последствий ракетного удара по Львову, воинской части и военной техники в одном из сел Львовщины, учебного центра ВСУ, нефтебазы, моста и т.д.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения Козеев периодически ездил в Россию, работал там и хотел получить паспорт гражданина РФ. Также он переписывался по поводу своего гражданства с бывшим главой партии ЛНПР Владимиром Жириновским.

Прокурор предложил назначить Владиславу Козееву строжайшее наказание. Сам обвиняемый своей вины не признал. В то же время, суд признал корректировщика виновным в государственной измене и назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

У Козеева есть украинское гражданство, но родился в городе Улан-Уде – столице Республики Бурятия РФ. В 2008-2010 годах его условно осудили за мошенничество – присвоение 3600 гривен. У Козеева было двое детей, но в последние годы он проживал со своими родителями.

Недавно суд вынес приговор еще одному российскому агенту, шпионившему по позициям реактивной артиллерии ВСУ в Харьковской области. Злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.