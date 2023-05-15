Обстреливал позиции ВСУ на востоке Украины: еще один боевик "ЛНР" проведет 8 лет за решеткой

По материалам Службы безопасности, еще один участник террористической организации "ЛНР" получил реальный срок заключения. Злоумышленником является уроженец Довжанска, который в 2017 году добровольно присоединился к "народной милиции ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленник был назначен старшим стрелком подконтрольной оккупантам "народной милиции ЛНР". В должности он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины. Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники.

Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в июне 2021 года в Киевской области.

По материалам Службы безопасности, боевик признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ. Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР". После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.