Блоггеру из Черкасщины грозит тюремное заключение: публиковал в Тік-Ток локации ВСУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что блоггер лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами.

Затем полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети Тік-Ток с привязкой к геолокации.

Кроме того, на персональной странице тиктокера этот контент просмотрели более полумиллиона пользователей.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение блоггера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию"", - подчеркнули в СБУ.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта уголовного дела обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей "публикации" отснятого видео.

"На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). В суд направлен обвинительный акт. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Там в очередной раз напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

"Публикация таких фото- и видеоматериалов расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ задержала иностранного блоггера из Латинской Америки, публично оправдывающего вооруженную агрессию России и распространявшего фейки о войне в Украине.