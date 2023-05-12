Шпионил за позициями реактивной артиллерии ВСУ на Харьковщине: еще один агент РФ проведет 15 лет за решеткой

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, передавшего оккупантам локации Сил обороны в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, прежде всего, злоумышленник "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град". Полученные координаты захватчики использовали при подготовке прицельных ракетно-артиллерийских ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе контрразведывательных мероприятий в Харькове в конце марта 2022 года.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения.

По данным следствия, преступником оказался житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал". Во время дистанционного общения он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных предатель "в темную" использовал своих знакомых. Кроме того, он привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов. Всю полученную информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер Телеграмм в виде отметок на Google-Карте.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности системно разоблачает российских оккупантов и их приспешников, совершавших военные преступления против украинских граждан. Ранее в результате комплексных мероприятий установили личности еще трех предателей, причастных к массовым издевательствам над мирными жителями временно захваченных районов Украины.