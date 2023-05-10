СБУ опубликовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ РФ (ВИДЕО)

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства сотрудничества с врагом главы Полтавского районного суда. Чиновница была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителям одной из захваченных местных больниц.

Сотрудники СБУ разоблачили женщину в результате комплексных мероприятий в апреле этого года.

По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что должностное лицо по собственной инициативе вышло на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения РФ.

В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в район Мангуша.

Также изменница призвала других работников суда поддержать российских окупантов и сотрудничать с ними.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.