В Запорожье задержали агентов РФ, которые готовили теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ

Контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожье. Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона и привлечены к выполнению боевых задач на южном фронте.

Для этого российская агентура собирала информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников.

"Полученные сведения передавали в ФСБ в виде электронных геолокаций, медиафайлов и текстовых сообщений через закрытый чат в мессенджере Телеграмм. По координатам вражеских агентов оккупанты хотели нанести прицельные удары крылатыми или баллистическими ракетами", - отмечают в СБУ.

Кроме того, захватчики рассматривали "вариант" физической ликвидации украинских защитников через приведение в действие взрывчаток, которые планировали установить в районах базирования сил обороны.

Для подготовки терактов российские агенты получили от своих "кураторов" из ФСБ 4 тыс. дол. "аванса".

Однако контрразведчики Службы безопасности сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали преступные действия и задержали во время выполнения вражеской задачи.

"По данным следствия, руководителем агентурной группы страны-агрессора был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой. В частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, поставивший ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украиныю Для его выполнения предатель привлек своего знакомого, который работал водителем у руководителя одной из районных администраций Запорожья. Он осуществлял скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле", - сообщают правоохранители.

Кроме того, предатели "наводили" вражеские воздушные удары по мостам и железнодорожным переездам на территории региона.

Также они подыскивали своих "единомышленников" для потенциальной вербовки и включения в состав агентурной группы ФСБ.

Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли:

автомат Калашникова АК-47;

почти 1 тыс. боеприпасов разного калибра;

боевые и дымовые гранаты с комплектующими.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Им избрана мера пресечения" в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.