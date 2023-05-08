В Донецкой области задержали двух приспешниц агрессора: одна из них работала на "вагнеровцев"

Служба безопасности разоблачила еще двух приспешниц агрессора, которые "сливали" оккупантам локации Сил обороны во фронтовых и прифронтовых районах Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди задержанных - жительница Бахмутского района, которая собирала для врага информацию о местоположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских войск вблизи райцентра.

"По оперативным данным, полученные сведения она посылала боевикам ЧВК "Вагнер" через своих знакомых, проживающих в России. Для коммуникации использовала мессенджер Телеграмм, а разведданные переправляла в виде аудиосообщений и меток на электронных картах", - отмечают в СБУ.

Еще одной злоумышленницей оказалась жительница Славянска, находившаяся на прямой "связи" с пулеметчиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

"Женщина "познакомилась" с рашистом в запрещенной российской соцсети "Одноклассники". По его указанию она передавала захватчикам данные о передвижении подразделений Сил обороны вблизи города. Также она предоставила агрессору координаты местной поликлиники и одной из школ", - сообщают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали обеих фигуранток во время выполнения ими враждебных задач.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений. В настоящее время задержанные находятся под стражей.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.