"Охотились" на HIMARS в Краматорском районе: СБУ задержала еще двух российских агентов

Служба безопасности задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечается, пять их подельников были задержаны во время контрдиверсионных мероприятий украинской спецслужбы в декабре 2022 и в начале весны 2023 года.

В этот раз удалось задержать агентов, собиравших разведданные о местах базирования и перемещениях подразделений Сил обороны на территории Краматорского района.

Прежде всего, они пытались выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и передать соответствующие координаты агрессору.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили, задокументировали преступные действия и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

Задержание одного из агентов ФСБ. Фото: пресс-служба СБУ

По данным следствия, фигурантами являются двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения.

Коммуникацию с оккупантами они поддерживали через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.

При обыске по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух предателей, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.