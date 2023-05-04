СБУ заблокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в шести областях

Служба безопасности разоблачила и заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из шести регионов Украины. Предатели распространяли кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Информацию для своих публикаций агитаторы брали из пропагандистских интернет-ресурсов России, сообщают в СБУ.

Так, в Киевской области СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Фейсбуке отрицал российскую вооруженную агрессию, а война в Украине – это внутренний гражданский конфликт.

В Черниговской области правоохранители прекратили деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики Кремля.

На Днепропетровщине были разоблачены четыре местных жителя, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковские области задержан еще один вражеский приспешник, который публиковал пропагандистские видеоролики и героизировал российских оккупантов.

В Кировоградской области задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.

Кроме этого, в Одессе сообщено о подозрении одному из администраторов анонимного Телеграмм-чата, созданного для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.

Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.