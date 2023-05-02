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Преступность
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Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн

Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн

Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР". Сделка действовала до начала полномасштабного вторжения и пополнила "бюджет" боевиков на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий в Виннице и Житомире разоблачены организаторы незаконной сделки.

"Злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донбасса на подконтрольную Украине территорию. Такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". В дальнейшем эти деньги были направлены обеспечение боевиков на восточном фронте", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донбасса дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и России.

Все расчеты производились через подсанкционные финучреждения страны-агрессора.

Фото 2 — Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн
Фото 3 — Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн
Фото 4 — Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн
Фото 5 — Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн
Фото 6 — Предприниматели из Житомирской области профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн

"Сейчас следователи ДБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Среди подозреваемых – директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных" к ответственности", - отмечают правоохранители.

Также СБУ планирует вынести на рассмотрение СНБО Украины предложения по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили схему незаконного обмена российских рублей, обращение которых запрещено на территории Украины, на украинскую гривну и наоборот.

Автор:
Светлана Манько