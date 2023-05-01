В Полтаве ликвидировали мощный прокси-центр, через который РФ распространяла пропаганду

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали в Полтаве мощный прокси-центр, который агрессор использовал для подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий задержаны организаторы незаконной деятельности. Ими оказались двое жителей Полтавской и Харьковской областей.

"Они наладили подпольный прокси-центр, который работал как VPN-сервис. Он позволял абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного Интернета", - сообщили в СБУ.

Стоимость такой подписки составила почти 2,5 тыс. грн в месяц.

"По оперативной информации, фигуранты каждый день получали сотни "заказов", а деньги получали через запрещенные платежные системы", - подчеркнули в СБУ.

Среди "постоянных" клиентов были граждане РФ, которые через услуги прокси-центра пытались скрыть собственные IP-адреса для доступа к популярным соцсетям.

При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора.

"Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан", - отмечают в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружено:

специальный аппаратный комплекс;

120 тыс. дол. и пол килограмма золота;

мобильные телефоны и черные записи с поличным.

"В настоящее время организатору прокси-центра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Продолжаются следственные действия для установление всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили схему незаконного обмена российских рублей, обращение которых запрещено на территории Украины, на украинскую гривну и наоборот.