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В Украине задержали 6 интернет-агентов РФ: один из них призывал к геноциду украинцев и ударам ракетами "Сатана" по западным странам
Служба безопасности нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов. В ее состав входило шесть вражеских приспешников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в мессенджерах и запрещенных соцсетях задержанные распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине.
Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, в Киеве разоблачен 37-летний житель столицы, который в российской соцсети "Вконтакте" призвал к массовым убийствам украинцев.
Также он агитировал за применение межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных стран-партнеров нашего государства.
Кроме того, злоумышленник пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников Азовстали.
По этим и другим фактам фигуранту сообщено о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта);
- чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Кроме того, в Одесской области правоохранители заблокировали информационно-подрывную деятельность жительницы региона, которая администрировала несколько прокремлевских телеграмм-каналов.
На этих ресурсах она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.
Также в Николаевской области сообщено о подозрении супруге настоятеля одного из храмов УПЦ (МП). В переписках с жителями общины женщина одобряла военные преступления оккупантов, а также репостила антиукраинские материалы росмедиа.
В Харькове киберспециалисты СБУ задокументировали преступную деятельность жительницы города, призывающей в "Одноклассниках" к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.
В Черкасской области разоблачены два жителя региона, которые популяризировали участников оккупационных группировок России и "героизировали" их преступления.
По этим фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Ранее Служба безопасности задержала в Киеве местного жителя, помогавшего врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.