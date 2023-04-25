В Украине задержали 6 интернет-агентов РФ: один из них призывал к геноциду украинцев и ударам ракетами "Сатана" по западным странам

Служба безопасности нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов. В ее состав входило шесть вражеских приспешников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в мессенджерах и запрещенных соцсетях задержанные распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине.

Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессора.

Так, в Киеве разоблачен 37-летний житель столицы, который в российской соцсети "Вконтакте" призвал к массовым убийствам украинцев.

Также он агитировал за применение межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных стран-партнеров нашего государства.

Кроме того, злоумышленник пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников Азовстали.

По этим и другим фактам фигуранту сообщено о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта);

чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Кроме того, в Одесской области правоохранители заблокировали информационно-подрывную деятельность жительницы региона, которая администрировала несколько прокремлевских телеграмм-каналов.

На этих ресурсах она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.

Также в Николаевской области сообщено о подозрении супруге настоятеля одного из храмов УПЦ (МП). В переписках с жителями общины женщина одобряла военные преступления оккупантов, а также репостила антиукраинские материалы росмедиа.

В Харькове киберспециалисты СБУ задокументировали преступную деятельность жительницы города, призывающей в "Одноклассниках" к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

В Черкасской области разоблачены два жителя региона, которые популяризировали участников оккупационных группировок России и "героизировали" их преступления.

По этим фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Ранее Служба безопасности задержала в Киеве местного жителя, помогавшего врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.