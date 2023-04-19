В Харьковской области сообщили о подозрении бывшему нардепу, который распространял "агитки" в поддержку оккупантов

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области. Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, после начала полномасштабного вторжения, он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против Украины.

Злоумышленник лично раздавал пророссийские агитационные материалы жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля.

Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

СБУ не называет имя и фамилию подозреваемого, но Харьковская областная прокуратура опубликовала фото, на котором можно узнать бывшего нардепа Павла Тищенко.

Фото: Харьковская областная прокуратура.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, публично отрицающего существование украинской государственности.