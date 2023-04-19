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В Харьковской области сообщили о подозрении бывшему нардепу, который распространял "агитки" в поддержку оккупантов
Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области. Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной коммунистической партии.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, после начала полномасштабного вторжения, он поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против Украины.
Злоумышленник лично раздавал пророссийские агитационные материалы жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).
СБУ не называет имя и фамилию подозреваемого, но Харьковская областная прокуратура опубликовала фото, на котором можно узнать бывшего нардепа Павла Тищенко.
Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, публично отрицающего существование украинской государственности.