СБУ задержала дельцов, которые выманивали деньги из бойцов ВСУ и их родственников

Служба безопасности ликвидировали две группировки в Киевской и Винницкой областях. Правоохранители разоблачили преступные схемы выдуривания денег у военнослужащих Вооруженных Сил Украины и их близких.

В Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выманивал деньги у брата пропавшего без вести украинского защитника, не выходившего на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом, сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находится в госпитале на территории Беларуси и нуждается в сложной операции. Ради спасения защитника делец предложил перевести 2 тыс. дол. на собственные банковские карты.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника и задокументировали три факта получения денег. Во время обыска у него обнаружили 3 мобильных телефона и сим-карту, с которой мошенник звонил потерпевшему, 3 банковские карты, 90 патронов разного калибра и боевую гранату.

В настоящее время злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 190 (мошенничество); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Другого мошенника задержали в Виннице. Он работал руководителем одной из местных коллекторских компаний и требовал от демобилизованного раненого военнослужащего уплатить 1 млн грн "просроченного долга" его матери.

СБУ задержали злоумышленника при получении им первой части денег в размере 200 тыс. грн. Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.