Воевали против Сил обороны под Бахмутом: еще трое боевиков проведут 12 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР". После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Осужденные участвовали в штурме городов на востоке Украины. Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время боевых столкновений в районах Бахмута и Авдеевки.

По материалам военной контрразведки СБУ назначил боевикам по 12 лет тюрьмы.

Один из осужденных - наводчик-оператор танка "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" с позывным "Светляк". Он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Донетчине и обстреливал местные жилые кварталы и энергообъекты. В феврале 2023 его подразделение перебросили под Новобахмутовку. Впрочем, в начале наступательных действий часть вражеской группы была уничтожена украинскими защитниками, а сам боевик попал в плен.

Кроме того, реальный срок заключения получил стрелок, еще в 2016 году воевавший против сил АТО в составе "народной милиции ЛНР". После 24 февраля 2022 года он обстреливал населенные пункты на восточном фронте, а в декабре ˗ был захвачен в плен недалеко от поселка Спорное Бахмутского района.

Еще один осужденный в мае 2014 года добровольно присоединился к созданному агрессором "министерству обороны ДНР". После начала полномасштабного вторжения он участвовал в штурме Верхнеторецкого.

На основании собранных доказательств суд признал боевиков виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, к 15 годам тюрьмы приговорена так называемая "замглавы администрации города Торез", которая поддерживает идеологии так называемой "ДНР" и добровольно согласилась занять должность в квазиреспублике.

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