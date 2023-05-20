Предлагали установить памятник Кадырову: СБУ задержали 12 пророссийских агитаторов

Служба безопасности задержала еще 12 интернет-агитаторов в шести областях Украины, распространявших антиукраинский контент в Интернете. Среди них были люди, которые поддерживали идею установки памятников Кадырову в украинских городах и дискредитировали украинских защитников.

Об этом сообщает СБУ.

В Полтавской области 8 лет тюрьмы грозит двум вражеским пропагандистам. Один из агитаторов работал на местном предприятии критической инфраструктуры и активно выдвигал пропаганду о полномасштабном вторжении в Украину, другой – "продвигал" идею установки в украинских городах памятников Кадырову.

В Днепропетровской области СБУ разоблачили бывшего местного коммерсанта, который героизировал боевиков ППК "Вагнер" и оправдывал их участие в штурме украинских городов на востоке Украины.

Также СБУ обезвредила пророссийскую "ячейку" в Донецкой области, которая состояла из четырех жителей региона, восхвалявших боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В Кировоградской области было задержано лицо, которое называло деоккупацию Херсона "незаконным".

Дополнительно, в Черниговской области сообщается о подозрении двум агитаторам, которые распространяли пропагандистские сообщения через социальные сети, сообщества которых были поддержаны российскими интернет-группами.

В Ровенской области была задокументирована подрывная деятельность двух гражданок РФ с видами на постоянное проживание в Украине. Они дискредитировали украинских защитников и одобряли преступления российских оккупантов из Бурятии против гражданского населения в социальных сетях, которые были запрещены.

По всем фактам продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.