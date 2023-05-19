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Преступность
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Российскому генералу, отдавшему приказ уничтожить "Мрию", грозит 15 лет тюрьмы

Российскому генералу, отдавшему приказ уничтожить "Мрию", грозит 15 лет тюрьмы
Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого

Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого, участвующего в агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно по приказу Концевого оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения.

Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили самый большой в мире украинский самолет АН-225 "Мрия".

Для штурма стратегически важного аэродрома на Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора.

"Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования с РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, еще с 2019 года Концевой организовал на территории России и Белоруссии подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Концевому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).

В СБУ отмечают, что санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, 27 февраля 2022 года стало известно, что из-за российских обстрелов аэропорта в Гостомеле Киевской области был сожжен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия"

Автор:
Светлана Манько