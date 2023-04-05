Экс-директор ГП "Антонов" получил подозрение из-за уничтожения "Мрии"

Бывший генеральный директор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков получил из-за ненадлежащего выполнения с 30 января по 24 февраля 2022 года служебных обязанностей по сохранению имущества, следствием чего стало уничтожение самолета "Мрия".

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса).

По данным следствия, в результате халатности фигуранта транспортный самолет Ан-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома авиатранспортного подразделения "Антонова" в поселке Гостомель Киевской области.

Как напоминают в ОГП, в результате обстрела военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, в результате чего государству было нанесено почти 8,5 миллиарда гривен ущерба.

Ранее же фигуранту было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (часть 2 статьи 114-1 Уголовного кодекса). Подозреваемый находится под стражей без возможности выхода под залог.

Расследование ведется следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и департамента киберполиции Нацполиции при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры ОГП в сфере обороны.