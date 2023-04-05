Ексдиректор ДП "Антонов" отримав підозру через знищення "Мрії"

Колишній генеральний директор держпідприємства "Антонов" Сергій Бичков отримав через неналежне виконання з 30 січня по 24 лютого 2022 року службових обов’язків щодо збереження майна, наслідком чого стало знищення літака "Мрія".

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу).

За даними слідства, внаслідок недбалості фігуранта транспортний літак Ан-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому авіатранспортного підрозділу "Антонова" у селищі Гостомель Київської області.

Як нагадують в ОГП, в результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено, внаслідок чого державі було завдано майже 8,5 мільярда гривень збитків.

Раніше ж фігуранту було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (частина 2 статті 114-1 Кримінального кодексу). Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості виходу під заставу.

Розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Києві та Київській області та департаменту кіберполіції Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури ОГП у сфері оборони.