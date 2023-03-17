Усе було готове ще в січні. Літак "Мрія" перед повномасштабною війною планували відправити в Німеччину, – Bild

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну літак Ан-225 "Мрія" запланували відправити в Німеччину, але в останній момент надійшла відмова. Про це повідомляє Bild.

Як зазначають журналісти, німецький міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле підготував усе для порятунку літака за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Місце для паркування було надане з 26 січня 2022 року.

Представник аеропорту Уве Шухарт повідомив, що переміщення Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" було заплановано на 25 лютого. Рішення затвердили 21 лютого, а обговорення відбувалися за кілька тижнів до цього.

Капітан "Мрії" Дмитро Антонов заявив, що екіпаж та пілоти сиділи в повністю заправленому літаку ввечері перед початком повномасштабної війни, але "за вказівкою вищого керівництва" їм не було дозволено злітати.

Як зазначає Bild, супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, адже інше повітряне судно, яке не використовували багато років, уціліло.

Капітан сказав: "Ті, хто приїжджали на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року стало відомо, що через російський обстріл аеропорту в Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

У квітні 2022 концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

А в жовтні Служба безпеки України повідомила про розслідування обставин знищення "Мрії". Зокрема, слідство зацікавилося, чому керівництво держпідприємства не вжило усіх необхідних заходів для збереження літака.

10 березня 2023 СБУ офіційно заявила про оголошення підозр у справі знищення "Мрії" колишнім гендиректору ДП "Антонов", його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки. За даними слідства, перед повномасштабною війною вони не допустили українських військових на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.