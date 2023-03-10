Посадки через знищену "Мрію" – знакові: СБУ очищує ВПК від проросійського впливу, – Загородній

Затримання гендиректора "Антонова" Бичкова та керівника "Мотор Січі" Богуслаєва свідчать про очищення Службою безпеки підприємств військово-промислового комплексу від російського впливу. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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За його словами, троє колишніх керівників з ДП "Антонов" отримали від СБУ підозри за те, що своїми діями допомогли росіянам знищити "Мрію". Саме вони свідомо не пускали Нацгвардію для охорони Гостомельського аеродрому та прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення.

"Очевидно, що СБУ системно почала працювати по виявленню зрадників на підприємствах українського ВПК. І посадками в ДП "Антонов" та"Мотор Січі" очищує військово-промисловий комплекс від проросійських елементів. Тому посадки через знищену "Мрію" - дуже знакові. А без системного очищення ВПК від проросійського впливу, нормального розвитку цієї галузі не буде", - цитує Загородного агентство "Українські новини".

Він додає, що Голова СБУ Малюк на початку війни сам воював під Гостомелем. І його особисто зачепила зрада екс-директора "Антонова". "Однак, думаю, справа не тільки в цьому. Очевидно, що СБУ системна почала працювати по виявленню зрадників на підприємствах українського ВПК", - резюмує політолог.

Нагадаємо, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишнім гендиректору ДП "Антонов", його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки про підозру у межах розслідування про знищення літака "Мрія" російськими окупантами. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Джерело фото: Depositphotos