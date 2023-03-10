Посадки из-за уничтоженной "Мрії" - знаковые: СБУ очищает ВПК от пророссийского влияния, – Загородний

Задержание гендиректора "Антонова" Бычкова и руководителя "Мотор Сичи" Богуслаева свидетельствуют об очищении Службой безопасности предприятий военно-промышленного комплекса от российского влияния. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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По его словам, три бывших руководителя из ГП "Антонов" получили от СБУ подозрения за то, что своими действиями помогли россиянам уничтожить "Мрію". Именно они сознательно не пускали Нацгвардию для охраны Гостомельского аэродрома и запретили украинским военным возводить оборонные укрепления.

"Очевидно, что СБУ системно начала работать по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК. И посадками в ГП "Антонов" и "Мотор Сич" очищает военно-промышленный комплекс от пророссийских элементов. Поэтому посадки из-за уничтоженной "Мрії" - очень знаковые. А без системного очищения ВПК от пророссийского влияния, нормального развития этой отрасли не будет", - цитирует Загородное агентство "Українські новини" .

Он добавляет, что Глава СБУ Малюк в начале войны сам воевал под Гостомелем. И его лично задело предательство экс-директора "Антонова". "Однако, думаю, дело не только в этом. Очевидно, что СБУ системно заработала по выявлению предателей на предприятиях украинского ВПК", — резюмирует политолог.

Напомним, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему гендиректору ГП "Антонов", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности о подозрении в рамках расследования об уничтожении самолета "Мрія" российскими оккупантами. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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