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Экс-руководителям ГП "Антонов" объявили подозрения в рамках расследования об уничтожении "Мрії", - СМИ
Служба безопасности Украины объявила подозрения бывшему генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову и его подчиненным в рамках расследования об уничтожении самолета "Мрія" российскими оккупантами. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источники.
Один из собеседников рассказал, что по версии следствия, Бычков и некоторые его подчиненные препятствовали Нацгвардии в обустройстве обороны аэродрома в Гостомеле перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Второй источник уточнил, что задержано также руководитель службы безопасности концерна Нетесова. Собеседник подтвердил, что "собраны доказательства, что именно экс-руководители "Антонова" не пускали Нацгвардию на территорию Гостомельского аэропорта и не давали строить оборонительные укрепления".
Напомним, 27 февраля 2022 года стало известно, что из-за российских обстрелов аэропорта в Гостомеле Киевской области был сожжен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрія". В ГП "Антонов" планируют восстановить воздушное судно: стоимость строительства самолета оценивалась в 500 млн евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В апреле 2022 года концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.
А в октябре Служба безопасности Украины сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство госпредприятия не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.